Президент НОК України Бубка обраний до Виконкому Асоціації Всесвітніх ігор майстрів

Генеральна Асамблея Асоціації Всесвітніх ігор майстрів під час свого засідання в Орхусі (Данія) обрала президента НОК України Сергія Бубку до складу Виконкому організації, повідомляє прес-служба НОК України.

Асоціація Всесвітніх ігор майстрів є органом, що опікується проведенням літніх та зимових найбільших мультиспортивних форумів, так само як і континентальних Ігор майстрів.

Сергій Бубка, який є також членом Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету і першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, зазначив: «Асоціація Всесвітніх ігор майстрів визнана Міжнародним Олімпійським Комітетом і є невід'ємною частиною світового спортивного руху. Сотні олімпійців, які завершили активну кар’єру, та інші спортсмени отримують можливість продовження виступів на рівні Ігор майстрів. Крім того, такі форуми надають можливість для тисяч атлетів-аматорів, щоб конкурувати на найвищому міжнародному рівні в будь-якому віці після 35, відчути дух і атмосферу великого спортивного свята. Я також радий, що Ріо-де-Жанейро обране в якості господаря Панамериканських Ігор майстрів 2020 року й буде використовувати свою спадщину на благо подальшого розвитку спорту.

Я розраховую на ефективну роботу у Виконкомі Асоціації в тісній співпраці зі світовим спортивним рухом», - наголосив Сергій Бубка.

Наступні літні Ігри відбудуться в Окленді (Нова Зеландія) з 21 по 30 квітня. Для участі в змаганнях вже зареєструвались понад 25 тисяч спортсменів, що представляють 100 країн світу. Вони змагатимуться у 28 видах спорту і 45 дисциплінах.