Олена Костевич визнана найкращою спортсменкою березня в Україні

Найтитулованіша українська представниця кульової стрільби Олена Костевич визнана Національним олімпійським комітетом найкращою спортсменкою першого весняного місяця в Україні, повідомляє прес-служба НОК України.

Її особистого наставника Ігоря Чередінова названо найкращим тренером березня.

Підводячи підсумки спортивного місяця Експертна комісія НОК відзначила високі здобутки наших стрілків на чемпіонаті Європи в словенському Мариборі. Володарями срібних нагород стали Олена Костевич (пневматичний пістолет, 10 метрів) та Олег Царьков (пневматична гвинтівка, 10 метрів). Ці медалі стали найвищими нагородами серед українських спортсменів в олімпійських номерах програми (серед дорослих).

Читайте такожЗбірна України завоювала 6 золотих медалей і посіла 2-е місце в загальному заліку ЧЄ зі стрільбиПісля детального аналізу виступів спортсменів та з урахуванням детальних консультацій з Федерацією стрільби України, коментарів тренерського складу збірної України зі стрільби Експертна комісія ухвалила рішення визнати найкращою спортсменкою місяця Олену Костевич.

Відзначимо, що на шляху до фіналу в Мариборі наша Олімпійська чемпіонка та дворазова бронзова призерка Ігор позбавила можливості боротися за призові місця відому спортсменку з Греції, Олімпійську чемпіонку та призерку Ігор-2016 Анну Коракакі. У фіналі Олена Костевич поступилася лише переможниці цього чемпіонату Європи Зорані Арунович, яка завершила свій виступ зі світовим рекордом.

Для Олени Костевич це четверте високе визнання НОК. Звання найкращої спортсменки вона отримувала в травні-2011, а також в лютому і жовтні 2012 року.