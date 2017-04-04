Збірна України з футзалу готується зіграти у відборі Євро у київському Палаці спорту

Тренер національної збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив список гравців, які будуть готуватися до матчів домашнього відбору на чемпіонат Європи 2018 року, повідомляє Асоціація футзалу України.

На короткотерміновий тренувальний збір Косенко викликав 15 футболістів. Найбільше представництво у іванофранківського "Урагану", який делегував у збірну чотирьох виконавців. Крім того, у списку два легіонери – Євген Іваняк і Володимир Разуванов.

Склад збірної України:

Воротарі: Євген Іваняк ("Діна", Росія), Дмитро Литвиненко ("Локомотив" Харків), Кирило Ципун ("Продексім" Херсон).

Польові гравці: Сергій Журба, Сергій Чепорнюк (обидва — ХІТ Київ), Михайло Грицина, Микола Грицина (обидва — "Енергія" Львів), Михайло Зварич, Сергій Коваль, Ігор Корсун, Петро Шотурма ("Ураган" Івано-Франківськ), Микола Білоцерківець, Дмитро Бондар (обидва — "Локомотив" Харків), Володимир Разуванов ("Прогрес", Росія), Олександр Педяш ("Сокіл" Хмельницький).

Матчі відбіркового циклу до Євро-2018 з 8-го по 11 квітня прийме столичний Палац спорту. За путівки у фінальну стадію чемпіонату Європи збірна України посперечається з командами Бельгії, Чорногорії та Хорватії. Тільки переможець групи гарантує собі місце у фінальній частині.

У стадію плей-офф вийде друга команда квартету і, можливо, колектив, що посяде третє місце, якщо за додатковими показниками виявиться кращим серед третіх команд в інших групах.

Розклад матчів групи С:

8 квітня, субота

13.00. Хорватія — Чорногорія

16.00. Україна — Бельгія

9 квітня, неділя

13.00. Бельгія — Хорватія

16.00. Україна — Чорногорія

11 квітня, вівторок

16.00. Чорногорія — Бельгія

19.00. Хорватія – Україна

Збірна України з міні-футболу дебютувала на чемпіонаті Європи у 1996 році. З тих пір українці лише раз пропустили фінальну стадію континентального форуму, причому на чотирьох останніх турнірах незмінно виходили з групи.