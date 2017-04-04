Катерина Бондаренко обіграла росіянку і пройшла далі на турнірі в Чарльстоні

Друга ракетка України та 92-й номер світового рейтингу Катерина Бондаренко вийшла у другий раунд грунтового турніру WTA категорії Premier в Чарльстоні (США). У стартовому поєдинку українка обіграла 80-ю ракетку світу Євгенію Родіну з Росії з рахунком 6:4, 7:5. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

За час матчу, який тривав 1 годину 26 хвилин, обидві суперниці активно грали на прийомі. Бондаренко реалізувала сім з 12 брейк-пойнтів, Родіна відповіла п'ятьма брейками. При цьому Бондаренко виконала п'ять ейсів, а росіянка не зробила жодної подачі навиліт. Рахунок подвійних помилок - 5:3 на користь Родіної.

Наступна суперниця Бондаренко на турнірі - сьома сіяна Кікі Бертенс з Нідерландів.

Інша українська тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати перший раунд змагань, у впертій боротьбі поступившись німкені Лаурі Зигмунд - 7:6(6), 2:6, 6:7(4).