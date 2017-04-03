Збірна України розпочала підготовку в Португалії до матчу Кубка Девіса
Корт, на якому відбудеться матч Португалія - Україна в Кубку Девіса, занадто повільний для наших тенісистів.
Збірна України прибула до Португалії на матч другого раунду першої Євро-африканської зони Кубка Девіса, повідомляє ukrtennis.com.
Національна команда добиралася в Лісабон через Відень з тригодинною пересадкою, в дорозі провівши дев'ять годин.
Читайте такожДолгополов, Стаховський і Марченко пропустять матч Кубка Девіса з ПортугалієюОрганізатори поселили обидві команди в одному готелі, після чого українці встигли випробувати корти, на яких їм належить провести матч. За словами тенісистів, грунтове покриття рівне і якісне, але, як зазначив капітан збірної України Андрій Медведєв, надто повільне.
«Корт хороший, ніяких зауважень! Але, дійсно, повільний. Нам би краще швидше, але характеристики вибирають господарі матчу», - зазначив Медведєв.
Матч Португалія - Україна відбудеться 7-9 квітня в Лісабоні. Першим номером збірної України вперше в кар'єрі буде Артем Смирнов. Лідери збірної в попередніх зустрічах Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко з різних причин не зіграють у протистоянні з Португалією.