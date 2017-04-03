Шанси Лос-Анджелеса на Олімпіаду 2024 року не знизилися після перемоги Трампа

Мер Лос-Анжелеса Ерік Гарсетті заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не вплинула на шанси заявки міста прийняти літні Олімпійські ігри-2024, повідомив XSport.

Мер Лос-Анжелеса під час передвиборної гонки був активним прихильником Хілларі Клінтон.

Слова Гарсетті передає insidethegames.biz:

«Є повна підтримка президента, і це не має відношення до політичних питань, де у нас є розбіжності. Олімпійський рух – поза політикою. Не думаю, що люди пам'ятають, хто були президенти останніх десяти країн, які вигравали право приймати Ігри... Наша країна і наше місто об'єдналися навколо олімпійської заявки».

Гарсетті також стверджує, що ніяких негативних коментарів від МОК з приводу заборони представникам семи мусульманських країн на в'їзд у США не було. Мер також з гордістю повідомив, що заявка Лос-Анжелеса отримала схвалення 88% жителів міста.

Вибори столиці літніх Олімпійських ігор 2024 відбудуться 13 вересня 2017 року на 130-й сесії МОК у столиці Перу – Лімі.

На право приймати Ігри-2024, крім Лос-Анжелеса, претендує тільки Париж. Ще три європейських міста – Будапешт, Рим і Гамбург – відмовилися від участі в конкурсі.

Сполучені Штати не приймали Олімпійські ігри з 2002 року, а літні – з 1996-го. Втім, і Європа до 2024 року встигне заскучати за Іграми. Якщо не вважати скандальні Сочі-2014, останніми Іграми в Європі був зимовий Турин-2006, а літніми – Афіни-2004.

Нагадаємо, найближчі три Олімпіади прийматиме Азія – зимові Ігри-2018 відбудуться в корейському Пхенчхані, літні Ігри-2020 – в Токіо, а зимові-2022 – в Пекіні. Відразу чотири претенденти на Білу Олімпіаду-2022 – Осло, Стокгольм, Будапешт і Краків – через дорожнечу проекту відмовилися від заявки на Ігри.