24 жовтня запалає вогонь зимової Олімпіади

24 жовтня у грецькій Олімпії відбудеться церемонія запалення Олімпійського вогню XXIII зимових Олімпійських ігор 2018 року, що пройдуть у південнокорейському Пхьончхані. Про це повідомляє НОК України.

Після тижневої подорожі Грецією вогонь буде переданий організаторам найголовнішого зимового старту чотириріччя.

Сам факел має довжину 700 мм. Ця цифра обрана невипадково, адже столиця Олімпійських ігор-2018 знаходиться на висоті 700 метрів над рівнем моря. Факел виконаний в білих та золотих кольорах, саме у таку кольорову гаму будуть одягнуті і учасники естафети Олімпійського вогню.

Факел сконструйований таким чином, що полум’я не згасне, якими б не були погодні умови, в тому числі в сильний вітер і у сніг.