15 українців виступлять на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Хорватії

На престижному старті українська заявка нараховує 8 жінок та 7 чоловіків.

Сьогодні в хорватському місті Спліт стартують змагання європейської першості з важкої атлетики, повідомляє Національний олімпійський комітет України. На престижному старті українська заявка нараховує 15 спортсменів (8 жінок та 7 чоловіків). Склад збірної України виглядає таким чином: Жінки: Вероніка Івасюк (58 кг), Марія Тимощук (63 кг), Ганна Панова (69 кг), Марія Хлян (69 кг), Ірина Деха (75 кг), Валентина Кісіль (90 кг), Ганна Макарова (+90 кг), Анастасія Лисенко (+90 кг), Чоловіки: Олександр Пєлєшенко (85 кг), Дмитро Чумак (94 кг), Ярослав Вітер (94 кг), Костянтин Рева (105 кг), Василь Пелепенко (105 кг), Роман Василевський (+105 кг), Олег Прошак (+105 кг). Чемпіонат Європи триватиме з 2 до 8 квітня включно.

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