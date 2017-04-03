Збірна України з дзюдо завоювала повний комплект нагород на Гран-прі Тбілісі

У столиці Грузії завершився престижний міжнародний турнір з дзюдо Гран-прі Тбілісі, де збірна України завоювала чотири нагороди - золото, 2 срібла і бронзу, повідомляє Xsport.

Анастасія Турчин завоювала золоту нагороду в категорії понад 78 кг. У фіналі українка перемогла французьку дзюдоїстку Саме Хаве Камара. Причому вирішальний кидок, який отримав оцінку вадза-арі, Турчин провела за 15 секунд до завершення сутички. Як результат, 100:0 на користь українки. Цікаво, що на початку лютого Анастасія виборола срібну медаль на аналогічному турнірі в Болгарії.

У свою чергу, Станіслав Бондаренко вийшов до фіналу вагової категорії понад 100 кг. Його суперником був господар змагань Адам Окруашвілі. Грузин зумів укласти українця на лопатки, провести утримання і заробити оцінку іппон. У підсумку сутичка закінчилася з рахунком 110:0 на користь Окруашвілі, який взяв золото, а Бондаренко - срібло.

У ваговій категорії до 48 кілограм Марина Черняк дійшла до фіналу, де поступилася Стефанні Кайамі. Після проведеного захоплення за кілька секунд до кінця сутички бразильянці було присуджено ваза-арі, яке визначило результат сутички.

А Світлана Ярьомка, яка виступає в категорії понад 78 кг, програла у чвертьфіналі представниці Грузії Олені Кебадзе. Однак потім наша дзюдоїстка перемогла двох литовок в втішний сітці − Сандру Яблонскіте (110:0) і Санту Пакеніте (100:0).

Турнір у Тбілісі проходив з 31 березня по 2 квітня.