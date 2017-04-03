Українські гімнастки залишилися без медалей на етапі Гран-Прі в іспанській Марбельї

В Марбельї (Іспанія) завершився етап Гран-прі з художньої гімнастики, де збірна України не завоювала жодної медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Лідер команди Ганна Різатдінова пропускала змагання через травму, яку вона отримала під час виступів на Кубку Дерюгіної в Києві.

Читайте такожУкраїнські гімнастки завоювали три медалі на етапі Гран-Прі у ФранціїУ вправі з обручем у фіналі виступали Вікторія Мазур та Олена Дяченко, котрі зайняли 5-6-е місця, відповідно, з результатами 17,150 і 17,000 балів. 1-2 місця дісталися Олександрі Солдатовій і Юлії Бравіковій з Росії. Трійку призерів замкнула представниця Болгарії Невяна Владінова.

У вправі з м'ячем Вікторія Мазур посіла 9-е місце (16,700 бали). Перемогу здобула Солдатова, яка випередила Владінову і ще одну росіянку — Аріну Аверіну.

У свою чергу, Дяченко посіла 9-е місце у вправі зі стрічкою (15,900 бали). У цій дисципліні перемогу здобула Солдатова, яка випередила Владінову і білоруску Аліну Горносько.

Етап Гран-прі в Іспанії проходив з 31 березня по 2 квітня.