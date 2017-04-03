Спортивний арбітражний суд в Лозанні прийняв до розгляду справу шашиста Анікєєва

Український чемпіон світу з шашок Юрій Анікеєв подав позов до спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні, Швейцарія, у справі проти Міжнародної федерації шашок ( IDF) в якому домагається скасування дискваліфікації , а також виключення можливості прийняття подібних незаконних рішень у майбутньому, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації шашок України.

Анікєєв був незаконно дискваліфікований IDF на 3 роки від участі в будь-яких змаганнях під егідою організації.

Читайте такожУкраїнського чемпіона світу з шашок Анікєєва дискваліфікували на три рокиСуть позову в тому, що інцидент може носити як політичний характер, так і особисту неприязнь до Юрія з боку керівництва IDF. У будь-якому випадку, санкція була застосована без дотримання будь-якої процедури, Юрію не дали можливості навіть себе захистити, а орган, який виносив рішення, не мав на те компетенції.

Також у повідомленні зазначається, що попереду подача ще більш розширеного позову і українському шашисту все одно необхідна допомога у зборі коштів для ведення процесу в арбітражному суді.

На даний момент, підтримку Юрію Аникееву надають Міністерство молоді і спорту України, особисто міністр Ігор Жданов, Федерація шашок України, юридичні компанії, представники громадських організацій, а також Комітет Верховної Ради України у справах молоді і спорту.