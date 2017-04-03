Федерер і Надаль замкнули п'ятірку лідерів рейтингу ATP

У понеділок Асоціація тенісистів-професіоналів опублікувала новий рейтинг, згідно з яким швейцарець Роджер Федерер та іспанець Рафаель Надаль впритул наблизилися до трійки лідерів світового рейтингу, повідомляє офіційний сайт АТР.

Фіналісти трьох найбільших турнірів сезону-2017, які вже завершилися - в Мельбурні, Індіан-Уеллсі і Майамі, розташувалися на 4-му і 5-му місцях.

Читайте такожФедерер обіграв Надаля у фіналі тенісного турніру в МаяміУ Федерера 5305 очок, у Надаля - 4,735. Нагадаємо, що всі три турніри виграв Федерер.

Лідери рейтингу поки що утримують свої позиції за рахунок "старих запасів" - успіхів на турнірах сезону-2016. У лідера світового рейтингу шотландця Енді Маррея 11960 очок, серба Новака Джоковича - 7915 очок, швейцарця Станісласа Ваврінки - 5785 очок.

У свою чергу, продовжують падіння в рейтингу українські тенісисти. Олександр Долгополов опустився з 67-го на 70-е місце, Сергій Стаховський - зі 111-го на 112-е, Ілля Марченко - зі 116-го на 117-е.