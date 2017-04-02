Федерер обіграв Надаля у фіналі тенісного турніру в Маямі

У Майамі (США) завершився фінальний матч тенісного турніру серії Mastrers, в якому швейцаред Роджер Федерер обіграв іспанця Рафаеля Надаля, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:4.

У грі, яка тривала 1 годину 35 хвилин, Федерер реалізував два брейк-пойнта і жодного разу не програв гейм на своїй подачі. Вирішальними у цьому матчі стали гейми при рахунку 4:3 в першій партії, і 4:4 - у другій.

Ця перемога стала третьою для Федерера в нинішньому сезоні. Раніше він виграв аналогічний турнір в Індіан-Уеллсі і перший турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії.