Українці Назарова і Нікітін посіли 15-е місце на чемпіонаті світу з фігурного катання

У Хельсінкі (Фінляндія) завершився чемпіонат світу з фігурного катання, де в останньому виді програми - танцях на льоду - 15-е місце зайняв український дует Олександра Назарова і Максим Нікітін, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці набрали 63,86 бала в короткій програмі та посіли 14-е місце. Сьогодні ж наш дует набрав 91,49 бала, а в сумі - 155,35 бали. Цього вистачило для 15-го місця в загальному заліку.

Чемпіонами світу у цьому виді програми стали Тесса Вірт і Скотт Мур з Канади - 198,62 бали. Призерами - пари з Франції з США.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з фігурного катання проходить у Фінляндії з 29 березня по 2 квітня.

У чоловічому одиночному катанні Іван Павлов показав особистий рекорд (69,26) але посів лише 25-е місце, відставши всього на 0,6 бала від Майкла Крістіана Мартінеса з Філіппін, у якого 24-е місце. Саме 24 учасники потрапили у фінал змагань - довільну програму.

У свою чергу, в жіночому одиночному катанні Ганна Хниченкова набрала всього 46,98 бала, посівши 35-е місце серед 37 учасниць.

У змаганнях спортивних пар Україна не була представлена.