Збірна України з регбі програла п'ятий поспіль матч чемпіонату Європи з регбі

17:54, 01 квітня 2017
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Українці поступилися команді Португалії з рахунком 7:31.

Українські регбісти зазнали другої поспіль поразки у нинішньому розіграші чемпіонату Європи / rugby.org.ua

В Одесі завершився матч чемпіонату Європи з регбі у другому за значущістю Дивізіоні "Трофі", де збірна України приймала команду Португалії і програла, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 7:31.

Таким чином, наша команда програла п'ятий матч поспіль - всі ігри першого кола змагань.

Раніше українці програли командам Польщі (0:22), Нідерландів (12:54), Молдови (15:54) і Швейцарії (18:54).

Таким чином, українці посідають останнє місце в турнірній таблиці Дивізіону "Трофі" (0 очок).

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Теги: #збірна України#регбі