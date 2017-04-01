Збірна України з регбі програла п'ятий поспіль матч чемпіонату Європи з регбі

Українці поступилися команді Португалії з рахунком 7:31.

В Одесі завершився матч чемпіонату Європи з регбі у другому за значущістю Дивізіоні "Трофі", де збірна України приймала команду Португалії і програла, повідомляє офіційний сайт змагань. Гра завершилася з рахунком 7:31. Таким чином, наша команда програла п'ятий матч поспіль - всі ігри першого кола змагань. Раніше українці програли командам Польщі (0:22), Нідерландів (12:54), Молдови (15:54) і Швейцарії (18:54). Таким чином, українці посідають останнє місце в турнірній таблиці Дивізіону "Трофі" (0 очок).

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