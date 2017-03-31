Збірна України з регбі назвала склад на матч чемпіонату Європи з Португалією

Тренерський штаб регбійної збірної України оголосив заявку на поєдинок чемпіонату Європи з командою Португалії, який відбудеться в Одесі, повідомляє Федерація регбі України.

Склад збірної України:

1. Сергій Сухих, 2. Микола Кірсанов (капітан), 3. Микола Александрюк, 4. Роман Кулаківський, 5. Олександр Цапенко, 6. Валентин Литвиненко, 7. Олександр Ломакін, 8. Руслан Радчук, 9. Микола Делієргієв, 10. Сергій Церковний, 11. Олег Косарєв, 12. В'ячеслав Пономаренко, 13. Сергій Гаркавий, 14. Євген Залевський, 15. Володимир Войтов.

Запасні: 16. Олег Литвиненко, 17. Костянтин Гурилєв, 18. Іван Залізняк, 19. Сергій Черняченко, 20. Віталій Крамаренко, 21. Максим Кравченко, 22. Максим Ковалевський, 23. Максим Чураев.

Матч в рамках чемпіонату Європи в дивізіоні Трофі пройде 1 квітня в Одесі. Початок — о 15:00 по Києву.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент збірна України на чемпіонаті Європи (група 1Б) займає останнє 6-е місце, програвши раніше всі чотири матчі із загальною різницею очок 45-184.