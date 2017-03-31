Танцювальний дует Назарова-Нікітін пробився у фінал ЧС з фігурного катання

У Гельсінкі завершилися змагання в короткій програмі в танцях на льоду чемпіонату світу з фігурного катання, де українці Олександра Назарова і Максим Нікітін посіли підсумкове 14-е місце і пройшли у фінал - довільну програму, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всього у фінал вийшли 20 пар з 32 дуетів-учасників.

Назарова і Нікітін отримали за коротку програму від суддів оцінку 63,86 бали.

Лідерство після короткої програми захопили Тесса Вірт і Скотт Мур з Канади (82,43), друге-третє місця у дуетів з Франції та США.

Довільний танець учасники змагань виконають в суботу, 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з фігурного катання проходить у Фінляндії з 29 березня по 2 квітня.

У чоловічому одиночному катанні Іван Павлов показав особистий рекорд (69,26) але посів лише 25-е місце, відставши всього на 0,6 бала від Майкла Крістіана Мартінеса з Філіппін, у якого 24-е місце. Саме 24 учасника потрапили у фінал змагань - довільну програму.

У свою чергу, в жіночому одиночному катанні Ганна Хниченкова набрала всього 46,98 бала, посівши 35-е місце серед 37 учасниць.

У змаганнях спортивних пар Україна не була представлена.