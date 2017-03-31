Легендарный румунський тенісист звинуватив Серену Вільямс у прийомі допінгу, а Шарапову - в пияцтві

Капітан жіночої збірної Румунії з тенісу на Кубок Федерації легендарний тенісист Іліє Настасє висловив упевненість, що друга ракетка світу американка Серена Вільямс застосовує заборонені препарати, повідомляє newsru.com з посиланням на румунську Evenimentul Zilei.

"Імідж Росії постраждав через скандал з допінгом, але це стосується і Серени Вільямс. Ви бачите, як вона виглядає? Тим не менш, американців на допінг особливо не перевіряють. Якщо вся правда про американський допінгу вийде назовні, зникнуть всі найбільші турніри, зі спорту втечуть всі спонсори. Ви можете собі таке уявити?" - заявив колишній тенісист в інтерв'ю газеті.

До 2016 року група хакерів опублікувала документи, згідно з якими Вільямс зі схвалення Всесвітнього антидопінгового агентства приймала заборонені препарати оксикодон, гидроморфон, преднізон, преднізолон і метилпреднізолон, які були оформлені як терапевтичні виключення.

За свою кар'єру Вільямс виграла 72 турніру, в тому числі 23 турніру Великого шолома.

Читайте такожРосійська тенісистка Шарапова повернеться на корт після дискваліфікації через допінгНайкращий тенісист планети 1970-х років Іліє Настасє також висловив побоювання з приводу тривалої паузи в кар'єрі росіянки Марії Шарапової, викликаної її дискваліфікацією.

"Поза кортом Шарапова може робити все що хоче. Напевно, у неї виникла депресія через неможливість грати. А що ви робите в такі моменти? Починаєте пити! Тим більше вона росіянка, а вони більш схильні до пияцтва", - заявив він.

Нагадаємо, повернення Шарапової в WTA-тур відбудеться в кінці квітня на турнірі в Штутгарті, коли росіянка закінчить відбувати 15-місячну дискваліфікацію за вживання мельдонію.

Раніше Марія визнавала, що за минулий рік вживала алкогольні напої частіше, ніж коли-небудь у житті.

Іліє Настасє - перший тенісист, якому був привласнений титул першої ракетки світу згідно з табелем про ранги з моменту його введення в 1973 році. Він утримувався на вершині 40 тижнів.