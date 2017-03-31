Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Плющенко завершив кар'єру

Дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко завершив кар'єру. Про це він заявив в інтерв'ю «Матч ТВ».

На Олімпійські ігри в Південну Корею Пхенчхан-2018 Плющенко збирається в якості тренера.

"Я закінчив кар'єру в спорті, – заявив Плющенко. – Відкриваю свою академію, де буду працювати в якості тренера. Якщо ми зі спортсменами встигнемо підготуватися до Олімпіади, може бути і поїду. Вже зараз є хлопці з інших країн, які хочуть зі мною займатися. Є хлопці з Росії, які також можуть претендувати на потрапляння у трійку і поїхати на Олімпійські ігри. Зараз я повністю зайнятий тренерською роботою і паралельно катаюся в показових виступах. Подивимося на спортсменів, з якими я працюю. Якщо все вийде, може, поїдемо в Пхенчхан".

Читайте такожТанцювальний дует Назарова-Нікітін стартує на чемпіонаті світу з фігурного катання"Рік тому, коли мені прооперували шийний відділ, вирішив, що пора закінчувати, - додав Плющенко. - Подумав, що вже досить. Я дивлюся як виросла молодь, як зросло чоловіче фігурне катання. З молоддю неможливо зараз змагатися – мені так здається. Є якась межа. У мене було 15 операцій, виступати на п'ятій Олімпіаді – складно. Я вже наївся. Раніше я рвався на лід, хотів довести, що в чоловічому фігурному катанні можна кататися довго. Що все не так, як раніше: 20-21 рік – і пішли кататися в шоу. А можна кататися і в 30-32. Бачу, що сьогодні на чемпіонаті світу катаються хлопці мого віку. Якусь лепту я вніс в фігурне катання, поміняв стереотипи і дуже пишаюся цим".

Євген Плющенко - дворазовий олімпійський чемпіон (2006, 2014), 3-разовий чемпіон світу (2001,2003, 2004), 7-разовий чемпіон Європи і 4-разовий переможець Гран-прі.

Він брав участь у чотирьох Олімпіадах. На Іграх у 2002 і 2010 роках він завоював срібні нагороди,