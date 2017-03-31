Київський півмарафон претендуватиме на статус від Міжнародної федерації легкої атлетики

Київський півмарафон претендує на отримання престижного статусу IAAF BRONZE LABEL для забігу у 2018 році, повідомили УНІАН у прес-службі змагань.

Статус присуджується 1 раз на рік після виконання ряду вимог вже цього року. Відповідність вимогам контролюється спеціальним технічним делегатом світової організації IAAF.

Одне із зобов'язань організаторів перед IAAF - здійснити перекриття траси від руху будь-якого транспорту. У зв'язку з цим у Києві буде обмежено автотранспортний рух 8 та 9 квітня.

Графік перекриття буде опублікований на офіційному сайті змагань напередодні заходу, 3 квітня.

Окрім того, організатори змагань повинні будуть організувати участь в марафоні 10 елітних міжнародних спортсменів з 4 різних країн. Свою участь вже підтвердили представники Ефіопії, Кенії, Польщі та України.

Також потрібно буде забезпечити допінг-контроль участників змагань.

Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 відбудеться 9 квітня.