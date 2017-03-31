Танцювальний дует Назарова-Нікітін стартує на чемпіонаті світу з фігурного катання

Українські танцюристи Олександра Назарова та Максим Нікітін повністю готові до змагань на чемпіонаті світу з фігурного катання,який триває у Хельсінкі, повідомляє прес-служба Української федерації фігурного катання.

«Ми почуваємося добре і готові змагатися», - відзначив Нікітін.

За словами фігуриста, він та Назарова максимально ефективно провели підготовчий період до чемпіонату. «Ми посилено готувалися чотири тижні і виконали весь запланований об`єм роботи. Не хочу наврочити, але є відчуття впевненості у своїх силах. Ми у хорошій фізичній формі і постараємося показати на льоду все,що можемо», - заявив Максим Нікітін.

Він також повідомив, що після чемпіонату Європи програми,як коротка,так і довільна, суттєво не змінилися.

«Ми внесли низку незначних змін технічного характеру,можна сказати,непомітних глядацькому оку. Вони стосуються,наприклад,кроків у деяких моментах…Але загалом програми будуть представлені у тому вигляді,у якому ми виступали з ними на європейському чемпіонаті», - уточнив фігурист.

Нагадаємо, український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін тренується у США в Ігоря Шпільбанда. Фігуристи успішно виступили на цьогорічному чемпіонаті Європи,увійшовши до ТОП-10 найсильніших танцювальних дуетів континенту, а також здобули перемогу на зимовій Універсіаді.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з фігурного катання проходить у Фінляндії з 29 березня по 2 квітня.

В чоловічому одиночному катанні Іван Павлов показав особистий рекорд (69,26) але посів лише 25-е місце відставши усього на 0,6 бала від Майкла Крістіана Мартінеса з Філіпін, у якого 24-е місце. Саме 24 участники потрапили у фінал змагань - довільну програму.

У свою чергу, в жіночому одиночному катанні Ганна Хниченкова набрала усього 46,98 балла, посівши 35-е місце серед 37 учасниць.

В змаганнях спортивних пар Україна не була представлена.