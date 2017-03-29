Долгополов, Стаховський і Марченко пропустять матч Кубка Девіса з Португалією

Лидери збірної України з тенісу Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко з різних причин відмовилися виступити у матчі Кубка Девіса проти команди Португалії, повідомив у своєму Facebook капітан команди, найращий тенісист України в історії Андрій Медведєв.

"Через травми неможлива участь в цьому протистоянні Олександра Долгополова та Іллі Марченко. Через об’єктивні резони не гратиме Сергій Стаховський", - повідомив Медведєв.

Читайте такожЗнаменитий екс-тенісист Медведєв став капітаном збірної України у Кубку Девіса"За цих умов я, в якості капітана національної збірної України, прийняв рішення дати змогу виступити на найвищому рівні нашим молодим гравцям – Нікіті Маштакову (18 років - ред.) та Іллі Білобородьку (15). В будь-якому разі саме вони та їхні однолітки прийдуть на зміну сьогоднішнім лідерам. Тому, користуючись такою, звичайно, не найкращою нагодою, запросив їх до складу команди. Саме в матчах Кубка Девіса нинішні юніори зможуть набути справжнього професійного досвіду", - додав капітан команди.

"Разом з Нікітою та Іллею в бій проти португальської дружини підуть досвідчені Артем Смірнов і Денис Молчанов", - підсумував Медведєв.

У складі збірної Португалії виступлять досвідчені Жоао Соуза, Гаштау Еліаш, Педро Соуза и Жоао Домінгес.

Як повідомляв УНІАН, матч другого раунду Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса Португалія - Україна відбудеться 7-9 квітня. Переможець матчу потрапить у плей-офф Світової групи, а у разі перемоги зможе наступного року зіграти у компанії 16 найсильніших команд світу, які безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.