Президент Міжнародної федерації шахів росіянин Ілюмжинов готовий піти у відставку

Виконавчий директор Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Найджел Фрімен заявив про те, що президент організації росіянин Кірсан Ілюмжинов неодноразово погрожував піти у відставку під час засідання президентської ради ФІДЕ в Афінах, повідомляється в листуванні чиновників організації, яка була опублікована на сайті федерації.

За словами Фрімена, Ілюмжинов кілька разів погрожував, що покине свій пост. «Наприкінці заходу він тричі повторив "Я йду" перед тим, як вийти з кімнати, де відбувалося засідання. 10 квітня на позачерговій зустрічі буде обговорена дана проблема», — написав виконавчий директор.

Про відставку Ілюмжинова вперше було повідомлено на сайті ФІДЕ в понеділок, 27 березня. Президент організації спростував повідомлення, заявивши, що це — «провокація з боку американців».

Ілюмжинов є президентом ФІДЕ з 1995 року.