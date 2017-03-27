Тимощенко виграв етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства
12:07, 27 березня 2017Інше
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Срібний призр Ігор у Ріо переконливо виграв змагання у Каірі.
Тимощенко виграв змагання в Каїрі / uipmworld.org
Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро українець Павло Тимощенко здобув впевнену перемогу на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства в столиці Єгипту Каїрі, повідомляє офіційний сайт турніру.
Протягом усіх етапів змагань українець впевнено лідирував і завершив фінал з переконливою перевагою.
Друге місце у підсумку зайняв француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.
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