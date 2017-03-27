Тимощенко виграв етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства

12:07, 27 березня 2017
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Срібний призр Ігор у Ріо переконливо виграв змагання у Каірі.

Тимощенко виграв змагання в Каїрі / uipmworld.org

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро українець Павло Тимощенко здобув впевнену перемогу на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства в столиці Єгипту Каїрі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Протягом усіх етапів змагань українець впевнено лідирував і завершив фінал з переконливою перевагою.

Друге місце у підсумку зайняв француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.

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Теги: #збірна України#п`ятиборство