Тимощенко виграв етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства

Срібний призр Ігор у Ріо переконливо виграв змагання у Каірі.

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро українець Павло Тимощенко здобув впевнену перемогу на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства в столиці Єгипту Каїрі, повідомляє офіційний сайт турніру. Протягом усіх етапів змагань українець впевнено лідирував і завершив фінал з переконливою перевагою. Друге місце у підсумку зайняв француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter