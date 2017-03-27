Український гімнаст-перебіжчик, який повернувся з Азербайджану, поки відсторонений від збірної

Старший тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинский чекає допомоги від Петра Пахнюка, але при цьому вважає, що гімнасту ще потрібно багато працювати, повідомляє Isport.

Пахнюк після двох років виступів за Азербайджан повернув собі українське громадянство і навіть виграв у багатоборстві на чемпіонаті України у Кропивницькому.

"Ми дозволили Петі Пахнюку готуватися і тренуватися з нами, але є ще багато нюансів. Самі розумієте, коли людина виступає проти своєї країни... І його тренер відвіз з України найкращих гімнастів, з якими ми могли б боротися за медалі на будь-яких змаганнях. Це питання етичне. Хоча Петя намагається, і ми будемо йому допомагати. Він виграв чемпіонат України, набрав 81 бал. На міжнародних змаганнях з іншим суддівством буде менше на 5-7 балів" - зазначив Сартинский.

"У першому півріччі Пахнюка не буде у складі збірної України. Склад вже сформований і буде змінюватися в червні. Всі думають, що Пахнюк - це золота рибка, яка повернулася в Україну. Але потрібно правильно розставити акценти. Пахнюк, можливо, підтримає нас у командній першості, а в особистій поки йому нічого робити. Він серйозний хлопець, тренується. Але він тренувався і тоді, а потім розвернувся і поїхав. Нам пропонували в десять разів кращі умови, але ми не поїхали. Ми залишилися тут з усіма проблемами і працюємо заради нашої країни", - додав тренер.

В кінці лютого повідомлялося, що Петро Пахнюк повернувся після виступів за Азербайджан протягом 2014-2016 років. Міжнародна федерація гімнастики вже дозволила Пахнюку виступати під прапором України, про що повідомила в офіційному листі.

Під прапором України Пахнюк завоював срібло Універсіади в 2013 році на командних змаганнях. Будучи громадянином Азербайджану Пахнюк завоював бронзу Європейських ігор у командних змаганнях.