Українські гімнастки здобули три медалі на етапі Гран-Прі у Франції

У французькому місті Тьє відбувся етап Гран-Прі з художньої гімнастики, на якому українські спортсменки здобули 3 нагороди - срібло та дві бронзи, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Срібну медаль Україні в індивідуальному виступі принесла Вікторія Мазур, яка стала другою у вправі з м'ячем. Оцінка Мазур (18,650) стала найкращою в її кар`єрі. Кращою виявилася лише росіянка Діна Аверіна (18.900).

Дві бронзові медалі на рахунку наших дівчат в групових вправах. Українки стали третіми у багатоборстві та у фіналі вправи з 3-ма м'ячами та 2-ма скакалками.

Гран-прі у Франції відбувався 24-26 березня.