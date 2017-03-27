Українські гімнастки здобули три медалі на етапі Гран-Прі у Франції
10:57, 27 березня 2017Інше
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На рахунку наших грацій срібло та дві бронзи
Вікторія Мазур завоювала срібло у Франції / ukraine-rg.com.ua
У французькому місті Тьє відбувся етап Гран-Прі з художньої гімнастики, на якому українські спортсменки здобули 3 нагороди - срібло та дві бронзи, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Срібну медаль Україні в індивідуальному виступі принесла Вікторія Мазур, яка стала другою у вправі з м'ячем. Оцінка Мазур (18,650) стала найкращою в її кар`єрі. Кращою виявилася лише росіянка Діна Аверіна (18.900).
Дві бронзові медалі на рахунку наших дівчат в групових вправах. Українки стали третіми у багатоборстві та у фіналі вправи з 3-ма м'ячами та 2-ма скакалками.
Гран-прі у Франції відбувався 24-26 березня.
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