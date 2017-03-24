Світоліна та Бондаренко програли на тенісному турнірі в Майамі

У Майамі триває тенісний турнір WTA Miami Open, де українки Еліна Світоліна і Катерина Бондаренко в ніч на п'ятницю синхронно програли свої матчі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найкраща тенісистка України і 10-я ракетка світу Світоліна свій матч проводила проти американки Бетані Маттек-Сендс і поступилася суперниці з рахунком 5:7, 4:6. Варто відзначити, що суперниця вважається найкращим гравцем у світі в парному розряді. Тим не менш, в одиночному розряді особливих успіхів вона не досягала. Перемога над гравцем Топ-10 світового рейтингу стала вельми знаковою для американки.

У свою чергу, Бондаренко грала проти Мірьяни Лючич-Бароні (Хорватія) і поступилася в трихсетовому поєдинку - 2:6, 6:2, 6:7(2). Українка мала перевагу над суперницею у вирішальній третій партії, але не змогла її реалізувати.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Майамі проходить з 20 березня по 2 квітня.