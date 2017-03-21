МОК через допінг анулював результати трьох російських спортсменок

Дисциплінарна комісія Міжнародного олімпійського комітету після перевірок допінг-проб з Олімпіади-2012 анулювала результати трьох російських спортсменів. Про це повідомляє ТСН.

Під підозру потрапили метальниці молота Гульфія Ханафєєва і Марія Беспалова, а також стрибунка потрійним стрибком Вікторія Валюкевич.

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Всі три спортсменки брали участь в лондонській Олімпіаді, проте медалей завоювати не змогли. Беспалова зайняла 11 місце, Ханафєєва не кваліфікувалася у фінал, а Валюкевич показала 8 результат.

Так як медалі, через їхню відсутності, забрати не вийшло, МОК зобов'язав легкоатлеток повернути олімпійську атрибутику. Про те, які речовини були знайдені в пробах спортсменок, не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що Росію офіційно позбавили права проведення Чемпіонату світу з біатлону-2021.