Українка Варвінець показала найвлучнішу стрільбу на етапах КС з біатлону сезону 2016/17

Українська біатлоністка Ірина Варвінець названа кращим снайпером змагального сезону 2016/17 у світовому біатлоні, повідомляє Isport.

Варвінець допустила лише 24 промаху при 293 пострілах (91,8% влучних пострілів). Найякіснішу стрілянину українка продемонструвала в естафетних гонках – три незакриті мішені при 73 пострілах.

Читайте такожУкраїнський біатлон: важкий сезон перед ОлімпіадоюРазом з тим, у рейтингу найбільш швидкісних учасниць етапів Кубка світу Варвінець займає 91-у сходинку, маючи в середньому 13,2 секунди відставання на кілометрі дистанції від лідера таблиці – Кайси Макаряйнен.

Натомість Юлія Джима піднялася на 26 позицій у порівнянні з сезоном-2015/16, і тепер займає 13-е місце з середнім відставанням у 5,1 секунди на кілометрі дистанції, маючи кращий результат серед українок.

Як повідомляв УНІАН, Джима вперше потрапила в десятку кращих біатлоністок за підсумками світового сезону.