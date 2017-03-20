Три українки зіграють в основній сітці тенісного турніру в Маямі

Три представниці України стартують в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory, який пройде в Маямі (США), повідомляє Великий теніс України.

Еліна Світоліна (#10 WTA), яка отримала дев'ятий номер посіву, пропуcкає перше коло, а в другому зустрінеться з переможницею зустрічі між американкою Бетані Маттек-Сендс (WC, #158 WTA) і Катержиной Синяковою (#37 WTA) з Чехії.

Читайте такожШвейцарець Федерер виграв турнір в Індіан-Уеллсі і завоював 90-й титул у кар'єрі (відео)Леся Цуренко (#41 WTA) боротьбу на турнірі розпочне матчем проти Беатріс Хаддад-Майя (#166 WTA) з Бразилії, яка стала однією з тенісисток, що отримала в основну сітку wild card.

Катерина Бондаренко (#94 WTA), яка потрапила в основну сітку тільки після відмови брати участь на турнірі Тимеа Бачинскі, зіграє проти 19-річної власниці wild card з Іспанії Паули Бадоси (#316 WTA). У єдиному матчі між тенісистками, який відбувся на турнірі в Антверпені в 2015 році, впевнену перемогу здобула українка: 6:4, 6:0.

У кваліфікації Miami Open виступить Катерина Козлова, яка свій перший матч проведе в ніч на вівторок за київським часом.

Тенісний турнір WTA Premier Mandatory в Майамі пройде з 20 березня по 2 квітня.