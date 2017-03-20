Жіноча збірна України з гандболу програла третій матч на турнірі в Польщі

У Гданську завершився міжнародний турнір з гандболу, в якому збірна України програла і третій матч, поступившись команді Білорусі, повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Матч завершився з рахунком 23:24.

Українки виграли перший тайм з різницею у два голи (13:11), після чого, з різницею в три м'ячі програли другу половину.

Наша команда готується до червневих поєдинків проти Іспанії в плей-офф відбору до чемпіонату світу. У Польщі збірна посіла четверте місце, граючи без кількох гравців основного складу - лінійних Лілії Горильсько і Ольги Передерій, напівсередньої Анни Редьки, крайньої Ольги Левченко.

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник за підсумками турніру зазначив: "У нас не було мети за будь-яку ціну виграти турнір. Ми переглянули гравців, зробили висновки щодо своєї гри, побачили сильні і слабкі сторони. Все це врахуємо при подальшій підготовці до матчів проти Іспанії. Ми вдячні дівчатам. Вони сумлінно працювали, з бажанням, показали себе справжніми бійцями. Так, у грі не все виходило, але за самовіддачу ставимо команді тверду п'ятірку".

Збірна Білорусі - Збірна України 24:23 (11:13)

Україна: Балог, Яблонська-Бобаль, Тимошенков, Гилязетдинова; Лаюк 2, Андрійчук 3, Воловник 1, Бельмас, Борщенко 8, Снопова 3, Глібко, Смбатян, Смолинг 5, Компанієць 1, Лезинскская. Головний тренер Борис Чижов.

1. Білорусь 3 6

2. Польща 3 4

3. Словаччина 3 2

4. Україна 3 0

17 березня

Словаччина - УКРАЇНА 28:25 (12:11)

Польща - Білорусь 23:24

18 березня

Польща - УКРАЇНА 26:17 (11: 8)

Словаччина - Білорусь 22:27

19 березня

Білорусь - УКРАЇНА 24:23

Польща - Словаччина 29:25