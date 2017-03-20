Жіноча збірна України з гандболу програла третій матч на турнірі в Польщі
Українки з мінімальним рахунком програли команді Білорусі.
У Гданську завершився міжнародний турнір з гандболу, в якому збірна України програла і третій матч, поступившись команді Білорусі, повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.
Матч завершився з рахунком 23:24.
Українки виграли перший тайм з різницею у два голи (13:11), після чого, з різницею в три м'ячі програли другу половину.
Наша команда готується до червневих поєдинків проти Іспанії в плей-офф відбору до чемпіонату світу. У Польщі збірна посіла четверте місце, граючи без кількох гравців основного складу - лінійних Лілії Горильсько і Ольги Передерій, напівсередньої Анни Редьки, крайньої Ольги Левченко.
Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник за підсумками турніру зазначив: "У нас не було мети за будь-яку ціну виграти турнір. Ми переглянули гравців, зробили висновки щодо своєї гри, побачили сильні і слабкі сторони. Все це врахуємо при подальшій підготовці до матчів проти Іспанії. Ми вдячні дівчатам. Вони сумлінно працювали, з бажанням, показали себе справжніми бійцями. Так, у грі не все виходило, але за самовіддачу ставимо команді тверду п'ятірку".
Збірна Білорусі - Збірна України 24:23 (11:13)
Україна: Балог, Яблонська-Бобаль, Тимошенков, Гилязетдинова; Лаюк 2, Андрійчук 3, Воловник 1, Бельмас, Борщенко 8, Снопова 3, Глібко, Смбатян, Смолинг 5, Компанієць 1, Лезинскская. Головний тренер Борис Чижов.
1. Білорусь 3 6
2. Польща 3 4
3. Словаччина 3 2
4. Україна 3 0
17 березня
Словаччина - УКРАЇНА 28:25 (12:11)
Польща - Білорусь 23:24
18 березня
Польща - УКРАЇНА 26:17 (11: 8)
Словаччина - Білорусь 22:27
19 березня
Білорусь - УКРАЇНА 24:23
Польща - Словаччина 29:25