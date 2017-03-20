Швейцарець Федерер виграв турнір в Індіан-Уеллсі і завоював 90-й титул у кар'єрі (відео)

В американському Індіан-Уеллс завершилс тенісний турнір BNP Paribas Open, де у фіналі чоловічих змагань швейцарець Роджер Федерер обіграв свого співвітчизника Станісласа Вавринку і завоював 90-й титул у професійній кар'єрі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 6:4, 7:5.

Читайте такожФедерер переміг Надаля, Джокович поступився Кирьосу на турнірі в Індіан-УеллсіСуперники провели на корті 1 годину 20 хвилин. За цей час Федерер 2 рази подав на виліт (п'ять - суперник), допустив одну подвійну помилку (3), виконав 63 відсотки перших подач (61). Нарешті, він виграв 72 з 129 розіграшів м'ячів, що складає 56 відсотків.

Федерер завоював свій ювілейний титул.

Раніше, в ніч на понеділок за київським часом, у жіночому фіналі росіянка Олена Весніна переграла співвітчизницю Світлану Кузнєцову.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Індіан-Уеллсі проходив з 6 по 19 березня.