Южненський "Хімік" виграв всі матчі і встановив рекорд чемпіонату України з волейболу

Жіноча волебольная команда «Хімік» з Южного (Одеська обл.) стала першою в історії чемпіонатів України, яка виграла всі 28 матчів і набрала максимально можливу кількість очок у регулярному чемпіонаті – 84 з 84-х, повідомляє ВК "Хімік".

«Хімік» в останньому 14-му турі приймав вдома команду «Регіна-МЕГУ-ШВСМ» і двічі переміг з рахунком 3:0.

У 28 матчах волейболістки з Південного програли лише 4 партії. Таким чином, "Хімік" виграв 24 матчі з рахунком 3:0 і чотири - з рахунком 3:1.

Перший фінальний тур заплановано в Тернополі 6-8 квітня, другий – у Південному – 21-23 квітня. Учасниками фінальної пульки стали «Хімік», «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», «Волинь-Університет-ОДЮСШ» і «Білозгар-Медуніверситет».