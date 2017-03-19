Олімпійський чемпіон Ріо-2016 гімнаст Верняєв переміг на етапі Кубка світу
Наш спортсмен виграв змагання у багатоборстві.
У німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув українець Олег Верняєв повідомляє офіційний сайт змагань.
На турнірі EnBW DTB-Pokals українець набрав суму 84.899 бали.
Українець випередив японця Казума Кайя, на рахунку якого 84,398 бали і Веі Суна з Китаю (82,898).
Верняєв показав кращий результат у вправах на брусах і в опорному стрибку. У вправі на кільцях українець посів 2-е місце, а у вправі на коні - 3-е місце.
Етап Кубка світу. Багатоборстві
1. Oleg Verniaiev (UKR) – 84.899
2. Kazuma Kaya (JPN) – 84.398
3. Wei Sun (CHN) – 82.898
4. Nikita Ignatyev (RUS) – 82.799
5. James Hall (GBR) – 82.665
6. Lukas Dauser (GER) – 81.797
7. Allan Bower (USA) – 81.699
8. Oliver Hegi (SUI) – 81.165
9. Sebastian Krimmer (GER) - 76.964