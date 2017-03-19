Олімпійський чемпіон Ріо-2016 гімнаст Верняєв переміг на етапі Кубка світу

У німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув українець Олег Верняєв повідомляє офіційний сайт змагань.

На турнірі EnBW DTB-Pokals українець набрав суму 84.899 бали.

Українець випередив японця Казума Кайя, на рахунку якого 84,398 бали і Веі Суна з Китаю (82,898).

Верняєв показав кращий результат у вправах на брусах і в опорному стрибку. У вправі на кільцях українець посів 2-е місце, а у вправі на коні - 3-е місце.

Етап Кубка світу. Багатоборстві

1. Oleg Verniaiev (UKR) – 84.899

2. Kazuma Kaya (JPN) – 84.398

3. Wei Sun (CHN) – 82.898

4. Nikita Ignatyev (RUS) – 82.799

5. James Hall (GBR) – 82.665

6. Lukas Dauser (GER) – 81.797

7. Allan Bower (USA) – 81.699

8. Oliver Hegi (SUI) – 81.165

9. Sebastian Krimmer (GER) - 76.964