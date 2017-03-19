Семенов посів 21-е місце в останній гонці сезону на Кубку світу з біатлону

У норвезькому Холменколлені завершилася остання гонка Кубка світу сезону 2016/17 з біатлону, в якій українець Сергій Семенов посів 21-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець тричі промахнувся на вогневих рубежах і суттєво відстав від лідерів по швидкості. Семенов, який був єдиним представником збірної України в Топ-30 кращих гонщиків планети, по разу промахнувся на двох вогневих рубежах у стрільбі з положення лежачи і один раз у "стійці". Лише у заключній "стійці" він відстрілявся безпомилково. У підсумку, Семенов відстав від суперника на 1 хвилину 29,7 секунди.

Такмі чином, Кубок світу з біатлону сезону 2016/17 завершений.

Мас-старт. Чоловіки

1. Мартен Фуркад, Франція (0+0+0+0) 37:32,2

2. Андрій Расторгуєв, Латвія (0+1+1+0) +17,4

3. Симон Едер, Австрія (0+0+1+0) +32,4

...

21. Сергій Семенов (1+1+1+0) +1:29,7