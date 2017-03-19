Жіноча збірна України з гандболу програла Польщі в другому турі турніру у Гданську

13:28, 19 березня 2017
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Матч завершився з рахунком 17:26.

handball.net.ua

Жіноча збірна України з ганбдолу поступилась команді Польщі на турнірі в Гданську, повідомляє Федерація гандболу України.

Матч завершився з рахунком 17:26.

У складі українок найбільш результативною стала Ольга Лаюк, яка закинула шість м’ячів. По три голи в Ірини Глібко та Вікторії Борщенко. 

Українки, які виступають у Гданську без низки травмованих гравців, поки очок не набрали. Турнір у Польщі для команди Бориса Чижова є етапом підготовки до червневих матчів проти Іспанії у відборі до чемпіонату світу. 

Як повідомляв УНІАН, у стартовому матчі змагань збірна України програла команді Словаччини.

збірна Польщі – збірна України - 26:17 (11:8)

Україна: Балог, Яблонська-Бобаль, Тимошенкова, Гілязетдінова; Лаюк 6, Андрійчук 1, Воловник, Бельмас, Борщенко 3, Снопова 2, Глібко 3, Смбатян 1, Смолінг 1, Компанієць, Лезінськська. Головний тренер Борис Чижов.

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Теги: #збірна України#гандбол