Призер Олімпіади-2016 гімнастка Різатдінова продовжить кар'єру після травми

Бронзовий призер олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро українська гімнастка Ганна Різатдінова продовжить виступи після того, як залікує травму стопи.

Про це спортсменка заявила під час прес-конференції на Кубку Дерюгіної в Києві, де вона не змогла завершити змагання.

«Зараз відчуваю себе більш-менш. Я прийшла, підтримала команду, була поруч з командою. Я не покинула гімнастику, як хтось міг подумати, коли вчора не було інформації. Зараз головне – відновитися. А далі видно буде.

Терміни відновлення? Потрібно долікувати травму, щоб не було ніяких проблем, а далі буде видно. Здоров'я є здоров'я, головне – вилікуватися.

Я дуже рада сьогоднішнім медалям дівчат, вони у нас є – це найголовніше. Це вже добре. Дівчатка у нас молоді. Прошу, наберіться трохи терпіння і вже зовсім скоро Україна знову буде в трійці кращих у світі», – зазначила Різатдінова.

Як повідомляв УНІАН, Різатдінова перервала виступи на турнірі в Києві після першої вправи через травми стопи.