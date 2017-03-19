Джима потрапила у десятку найсильніших в заключній гонці сезону КС з біатлону
Українка посіла 10-е місце в мас-старті.
У Холменколлені (Норвегія) завершилася остання гонка сезону 2016/17 в Кубку світу з біатлону у жінок - мас-старт, де українка Юлія Джима замкнула десятку найсильніших., повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка допустила один промах на першому вогневому рубежі, після чого в подальшому стріляла ідеально. Втім, по швидкості українка помітно відставала від суперниць, який також промахувалися на вогневих рубежах і долали штрафні кола.
Мас-старт. Жінки
1. Тіріл Екхоф, Норвегія (0+0+1+0) 34:23,1
2. Габріела Коукалова, Чехія (0+1+0+0) +22,6
3. Кайса Макаряйнен (Фінляндія (0+0+1+1) +34,5
...
10. Юлія Джима (1+0+0+0) +57,9
Ця гонка стала останньою у жіночій програмі Кубка світу нинішнього сезону.
Змагання в Холменколлені й сезон в цілому завершиться чоловічим мас-стартом, який відбудеться сьогодні вдень. Початок гонки - о 14.30 за Києвом.