Українські гімнастки завоювали п'ять медалей на другий день Кубка Дерюгіної

У Києві триває етап Гран-прі з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної", де у другий день змагань українки завоювали п'ять медалей, повідомляє офіційний сайт турніру.

В основному турнірі на рахунку нашої команди дві «бронзи» - у Вікторії Мазур (у вправі з обручем) та в Олени Дяченко (зі стрічкою).

Переможницею другого дня змагань стала росіянка Юлія Бравикова. Вона виграла фінали з булавами та стрічкою, а також стала другою з обручем. Ще одна росіянка Поліна Хоніна, яка виграла напередодні в багатоборстві, повезе додому три срібні медалі (м'яч, булави, стрічка).

Крім Бравікової, на першу сходинку п'єдесталу піднімалася Вікторія Філановські з Ізраїлю (за вправу з обручем) та болгарка Катрін Тасева (м'яч). Філановскі також стала третьою з м'ячем, булавами та стрічкою (в останньому фіналі «бронзу» поділили Філановські і Дьяченко).

На рахунку нашої збірної є також дві золоті медалі – у групи сеньорок (багатоборство) і у юніорки Христини Погранічної (багатоборство).

У юніорських групових вправах наші спортсменки виграли ще одну бронзову медаль.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Дерюгіної проходить у Києві з 17 по 19 березня.