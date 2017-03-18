Семенов не зміг втриматися в п'ятірці найсильніших гонки переслідування КС з біатлону

У Холменколлені (Норвегія) завершилася чоловіча гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, де українець Сергій Семенов не зміг утриматися в 5-ці найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець стартував 5-м за підсумками спринтерської гонки, але допустив по одному промаху на кожному з 4-х вогневих рубежів, відстав від переможця на 1 хвилину 49,5 секунди і посів підсумкове 17-е місце.

Ще один українець Артем Прима зайняв сьогодні підсумкове 21-е місце.

Гонка переслідування. Чоловіки.

1. Антон Шипулін Росія (0+0+1+0) 32:11,9

2. Мартен Фуркад Франція (1+0+0+1) +5,7

3. Йоханнес Тингнес Бе Норвегія (1+0+0+1) +21,6

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17. Сергій Семенов (1+1+1+1) +1:49,5

21. Артем Прима (1+0+0+0) +2:23,9

Заключний етап Кубка світу з біатлону сезону 2016/17 завершиться в неділю, 19 березня, чоловічим і жіночим мас-стартами.