Росіянка Хоніна виграла Кубок Дерюгіної, Різатдінова знялася через травму

У Києві завершилися змагання у багатоборстві Кубка Дерюгіної-2017 де фаворит турніру Ганна Різатдінова припинила боротьбу вже після першого виду програми, повідомляє офіційний сайт змагань.

«Ганна Різатдінова вимушено припинила участь у кваліфікаційних змаганнях Deriugina Cup Grand Prix. Після першого виступу з обручем бронзовий призер Олімпіади в Ріо не змогла продовжити участь у змаганнях з причини загострення давньої травми стопи», – сказано в прес-релізі оргкомітету київського турніру.

Переможницею київського турніру в абсолютній першості стала Поліна Хоніна з Росії, яка в трьох з чотирьох видах програми набрала 17,000 і вище балів - підсумкова оцінка 68,800. Вона трохи менше ніж на три бали випередила свою співвітчизницю Юлію Бравікову (65,850). Третє місце дісталося представниці Ізраїлю Вікторії Філановські (65,800).

Фінали в окремих видах програми відбудуться ввечері в суботу, 18 березня.