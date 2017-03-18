Жіноча збірна України з гандболу програла Словаччині в стартовому матчі турніру в Польщі

В перший день турніру жіночих національних гандбольних збірних, що відбувається у польському Гданську, Україна поступилась Словаччині 25:28, а Білорусь взяла гору над Польщею 24:23, повідомляє Федерація гандболу України.

У матчі проти Словаччини українки розпочали із Тимошенковою у воротах та Борщенко, Компанієць, Глібко, Сноповою, Воловник й Лезінською у полі. Дебют вийшов невдалим. На 12-й хвилині наша команда програвала 1:6, втім зуміла зрівняти рахунок – 9:9 (27-а) хвилина. Рівною гра була упродовж майже до кінця всього матчу. За дві з половиною хвилини до фінальної сирени рахунок був нічийним 24:24. Надалі команда Бориса Чижова пропустила чотири рази поспіль, натомість припустилась кількох втрат в атаці. Гол Вікторії Борщенко встановив остаточний рахунок 25:28.

Саме Борщенко стала найбільш результативною у збірній - 8 голів (3 з семиметрових). По чотири рази забили Юлія Снопова та Ірина Глібко. Без промаху кидала Наталія Воловник - 3/3. У воротах солідний показник у 41% відбитих кидків продемонструвала Єлизавета Гілязетдінова. Без сейвів зіграли Вікторія Тимошенкова та Юдіт Балог. Обидві команди зробили по 13 втрат.

В 2-му турі українки зустрінуться з командою Білорусі.

Для нашої команди турніру у Гданську є етапом підготовки до червневих матчів проти Іспанії у плей-офф відбору до чемпіонату світу-2017. Через травми збірна грає в Польщі без низки гравців основного складу – Лілії Горільської, Ганни Редьки, Ольги Передерій та Юлії Левченко.