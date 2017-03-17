Біатлоніст Семенов замкнув п'ятірку найсильніших у спринті останнього етапу Кубка світу

У Холменколлені (Норвегія) завершилася чоловіча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій українець Сергій Семенов посів високе 5-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець ідеально провів стрільбу, вразивши всі 10 мішеней, а по швидкості відстав від переможця перегонів лише на 24,4 секунди.

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Таким чином, Семенов показав свій кращий результат у спринті в нинішньому сезоні.

Інші представники України не потрапили в Топ-30 найсильніших.

Спринт Чоловіки.

1. Йоханнес Тінгнес Бе Норвегія (0+0) 24:53.3

2. Мартен Фуркад Франція (0+1) +13.6

3. Антон Шипулін Росія (0+0) +21.3

...

5. Сергій Семенов (0+0) +24.4

39. Артем Прима (1+1) +1:39.9

64. Дмитро Підручний (1+1) +2:29.2

88. Володимир Семаков (2+0) +3:05.7

99. Олександр Жирний (3+2) +4:00.1

Етап Кубка світу в Холменколлені триватиме до неділі, 19 березня.