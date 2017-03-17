Оприлюднено склад збірної Португалії з тенісу на матч Кубка Девіса з Україною

Федерація тенісу Португалії назвала імена гравців, які потрапили в попередню заявку на майбутній матч зі збірною України, повідомляє Великий теніс України.

ЗБІРНА ПОРТУГАЛІЇ:

- Жоао Соуза (ATP 37),

- Гаштао Еліаш (ATP 95),

- Педро Соуза (ATP 196),

- Жоао Домінгес (АТР 313).

У цьому складі португальці розгромили команду Словенії у вересні минулого року з рахунком 5-0.

Вже відомо, що матчеве протистояння Португалії та України пройде в Лісабоні на стаціонарному грунтовому корті в залі "Club Internacional de Football". У лютому на цьому майданчику господарі оформили перемогу 5-0 над командою Ізраїлю в першому раунді I групи Євро-африканської зони.

Раніше збірні України та Португалії провели три матчевих зустрічі в рамках Кубка Девіса. Українці були сильнішими у 2000 і 2008 роках, а португальці здобули перемогу в 2001 році.

Як повідомляв УНІАН, матч Португалія - України в рамках другого кола першої групи Євро-африканської зони відбудеться 7-9 квітня.