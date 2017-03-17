Українка Джима посіла 13-е місце в спринті на етапі Кубка світу з біатлону

Джима допустила 1 промах на стрільбі й відстала від переможниці по швидкості більш ніж на хвилину / biathlon.com.ua

У норвезькому Холменколені стартував останній етап сезону в розіграші Кубка світу з біатлону, де українка Юлія Джима посіла 13-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка допустила 1 промах на стрільбі стоячи та відстала від переможниці по швидкості на 1 хвилину 14,3 секунди.

З інших українок жодна не потрапила в Топ-40.

Спринт. Жінки

1. Марі Лаукканен Фінляндія (0+0) 20:33.5

2. Жюстін Бреза Франція (0+0) +7.9

3. Анаіс Бескон Франція (0+0) +23.1

...

13. Юлія Джима (0+1) +1:14.3

42. Ольга Абрамова (1+1) +2:15.4

54. Анастасія Меркушина (3+0) +2:33.4

68. Ірина Варвінець (1+3) +3:03.7

83. Надія Бєлкіна (3+1) +3:39.2