Українка Джима посіла 13-е місце в спринті на етапі Кубка світу з біатлону
16:29, 17 березня 2017Інше
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У норвезькому Холменколені стартував останній етап сезону.
Джима допустила 1 промах на стрільбі й відстала від переможниці по швидкості більш ніж на хвилину / biathlon.com.ua
У норвезькому Холменколені стартував останній етап сезону в розіграші Кубка світу з біатлону, де українка Юлія Джима посіла 13-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка допустила 1 промах на стрільбі стоячи та відстала від переможниці по швидкості на 1 хвилину 14,3 секунди.
З інших українок жодна не потрапила в Топ-40.
Спринт. Жінки
1. Марі Лаукканен Фінляндія (0+0) 20:33.5
2. Жюстін Бреза Франція (0+0) +7.9
3. Анаіс Бескон Франція (0+0) +23.1
...
13. Юлія Джима (0+1) +1:14.3
42. Ольга Абрамова (1+1) +2:15.4
54. Анастасія Меркушина (3+0) +2:33.4
68. Ірина Варвінець (1+3) +3:03.7
83. Надія Бєлкіна (3+1) +3:39.2
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