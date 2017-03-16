Жіноча збірна України з гандболу візьме участь у турнірі в Польщі

16 березня жіноча збірна України вилетіла з Києва на контрольний турнір в Гданськ, який пройде з 17 по 19 березня, повідомляє Федерація гандболу України.

У складі делегації все гандболістки, які взяли участь у зборах у Конча-Заспі (11-15 березня). Відправилася разом з командою, але не зіграє в Польщі через травму основна лінійна Лілія Горильська.

Раніше через травми і проблеми зі здоров'ям також вибули Юлія Левченко, Ольга Передерій та Ганна Редька.

Головний тренер збірної України Борис Чижов перед виїздом до Польщі зазначив: "У нас вибули відразу четверо гравців основного складу, є травма і в Юдіт Балог, котра не тренувалася два дні. Тим не менше на зборах у Конча-Заспі ми зуміли добре попрацювати, налагодили ігрові зв'язки, відпрацювали тактичні варіанти в захисті і в нападі

Гооворячи про Тамару Смбатян, можу відзначити - добре, що ми її викликали. Вона непогано проявила себе. Ті завдання, які я даю, вона виконує. З гри вона не випадає".

Міжнародний турнір в Гданську

17 березня. Словаччина – Україна (Початок - 18.00)

18 березня. Польща – Україна (19.00)

19 березня. Білорусь – Україна (13.00)

Склад збірної України:

Воротарі: Вікторія Тимошенкова («Роман», Румунія), Юдіт Балог (ВАК, Угорщина), Єлизавета Гілязетдинова («Галичанка»), Ірина Яблонська-Бобаль («Карпати»).

Ліві крайні: Вікторія Борщенко («Ростов-Дон», Росія), Бельмас Вікторія («Заглембе», Польща)

Ліві півзахисники:Ірина Компанієць ( «Карпати»), Юлія Андрійчук («Адана Шакирпаша», Туреччина), Ірина Глібко («Роман», Румунія)

Центральні: Леся Смолінг ( «Галичанка»), Тамара Смбатян ( «Олімпія Бескид», Польща)

Праві півзахисники: Юлія Снопова («Кемер», Туреччина), Ольга Лаюк («Анкара Енимахалле», Туреччина)

Права крайня: Наталія Воловник ( «Галичанка»)

Лінійні: Лілія Горильська (МТК, Угорщина), Ганна Лезинська ( «Карпати»)