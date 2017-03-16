Федерер переміг Надаля, Джокович поступився Кірьосу на турнірі в Індіан-Уеллсі

В американському Індіан-Уеллс у ніч на четвер відбулися матчі 1/8 фіналу чоловічого турніру, в яких швейцарець Роджер Федерер обіграв іспанця Рафаеля Надаля, а найсильніший тенісист світу на даний момент серб Новак Джокович поступився Ніку Кирьосу з Австралії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Федерер практично не відчув опору в матчі зі своїм "заклятим другом" Надалем, вигравши у нього всього за 1 годину і 8 хвилин. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:3. Чемпіон Australian Open-2017 продовжує штампувати перемоги в новому сезоні. Нагадаємо, що у фіналі австралійського чемпіонату Федерер також обіграв Надаля. Але тоді запекла боротьба тривала всі п'ять сетів - 3 години 37 хвилин.

У свою чергу, перша ракетка світу на даний момент Новак Джокович несподівано поступився Ніку Кирьосу, також у двох партіях. Серб програв перший сет з рахунком 4:6, а в другому йшла рівна боротьба до тай-брейка, де Кирьос був сильнішим - 6:7 (3:7).

Як повідомляв УНІАН, турнір в Індіан-Уеллсі проходить з 6 по 19 березня.