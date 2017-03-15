Владико переобрано президентом Асоціації футзалу України

15 березня в Міністерстві молоді та спорту проходить VII Звітно-виборна конференція Асоціації футзалу України, основним питанням якої було обрання президента АФУ на найближчий чотирирічний період, повідомляє Sport.ua.

На цю посаду балотувалися три кандидати – Сергій Владико, Геннадій Лисенчук і Сергій Бабіков. проте в ході виступів Геннадій Лисенчук зняв свою кандидатуру.

В результаті закритого голосування більшістю голосів президентом АФУ був обраний Сергій Владико, який очолював асоціацію в попередній період, з 2013-го по 2017-й рік.

За Сергія Владико свої голоси віддали 69 делегатів конференції. за Сергія Бабікова – 5.

Збірна України з міні-футболу - одна з найсильніших національних команд в ігрових видах спорту, постійний учасник світових і європейських першостей. Двічі ставала віце-чемпіоном Європи, на ЧС-2016 дійшла до 1/8 фіналу, де програла команді Аргентини (0:1).