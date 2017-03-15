Міністр спорту України оголосив про початок збір коштів для позову шашкіста Анікеєва до CAS на Міжнародну федерацію шашок
Усього для подачі позову до Міжнародного арбітражного суду в Лозанні та ефективного захисту прав Юрія Анікєєва необхідно зібрати 5000 євро. Останній термін подачі позову 23 березня 2017 року.
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов оголосив про збір коштів для подачі позову в Спортивний арбітражний суд в Лозанні до Міжнародної федерації шашок (IDF) з приводу дискваліфікації українського шашкіста, чемпіона світу Юрія Анікеєва, повідомляється на сторінці Жданова у Facebook.
"Розпочато громадський збір коштів для захисту прав, честі і гідності чемпіона України та світу з шашок Юрія Анікєєва, якого було незаконно дискваліфіковано на 3 роки проросійською Міжнародною федерацією шашок (IDF).
Тепер, це вже не просто боротьба на словах. Готується серйозний позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. З Юрієм та Федерацією шашок України вже працює адвокат, якого допомогло знайти Міністерство. Також ми надаємо усю необхідну інформаційну підтримку.
Усього для подачі позову до Міжнародного арбітражного суду в Лозанні та ефективного захисту прав Юрія Анікєєва необхідно зібрати 5000 євро. Останній термін подачі позову 23 березня 2017 року" - йдеться у зверненні.
Як повідомляв УНІАН, Міжнародною федерацією шашок (IDF) було прийнято рішення дискваліфікувати міжнародного гросмейстера Юрія Анікєєва з позбавленням його права брати участь у чемпіонаті Європи з шашок-64 . Правління IDF в Санкт-Петербурзі розмістило це рішення, прийняте 15 жовтня 2016, на своєму сайті з таким обгрунтуванням "за багаторазові випадки публікації тенденційної і недостовірної інформації про діяльність IDF і висловлювань, що завдають шкоди її іміджу та іміджу шашок-64 в цілому".