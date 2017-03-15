Світоліна не зуміла вийти у чвертьфінал тенісного турніру в Індіан-Уеллсі

В американському Індіан-Уеллс відбулися матчі четвертого кола тенісного супертурніру BNP Paribas Open-2017, в одному з яких українка Еліна Світоліна програла Гарбінье Мугуруса з Іспанії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 6:7 (5), 6:1, 0:6.

Українка програвала у першій партії з рахунком 2:5, проте зуміла зробити камбек і навіть подавала на сет. Але, тим не менш, програла партію на тай-брейку з рахунком 5:7.

Читайте такожСвітоліна залишилася в десятці кращих тенісисток світу, Долгополов втрачає позиціїУ другій партії Світоліна мала повну перевагу, зробив три брейка і віддала суперниці лише один гейм - 1:6. А ось у третій вирішальній партії ситуація кардинально змінилася. Повною перевагою вже володіла Мугуруса, яка виграла всуху - 6:0.

Таким чином, Світоліна перервала свою переможну серію з 15 матчів.

Як повідомляв УНІАН, тенісний турнір в Індіан-Уеллсі проходить з 6 по 19 березня.